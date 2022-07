Salernitana, per Jimenez c’è il prestito biennale al Vicenza (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Salernitana ha ufficializzato la cessione in prestito biennale al Vicenza con opzione e contro-opzione del centrocampista classe 2002 Kaleb Jimenez. Lo scorso anno il ventenne spagnolo ha collezionato 32 presenze e tre gol nel Seregno tra campionato e play out nel girone A di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha ufficializzato la cessione inalcon opzione e contro-opzione del centrocampista classe 2002 Kaleb. Lo scorso anno il ventenne spagnolo ha collezionato 32 presenze e tre gol nel Seregno tra campionato e play out nel girone A di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

