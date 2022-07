Salernitana | ‘El Pollo’ Valencia si presenta e promette | “Darò tutto per la maglia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Diego MartinMorello è uno dei volti nuovi della. Conosciuto semplicemente come Diego, in arte “El Pollo” come è stato ribattezzato dalla sua famiglia, si èto ufficialmente ai microfoni del sito della società granata. Il cileno classe 2000, ex attaccante dell’Universidad Catòlica, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della. Impatto – Una grande gioia, da quanto ero piccolo ho sempre sognato di giocare in un campionato importane in Europa e in Italia. Sono molto emozionato e ottimista per il futuro. Serie A – Sarà una bellissima esperienza, come ho detto prima è un campionato molto competitivo dove dovrò dare il meglio di me per competere e aiutare la squadra. Aspettative – Ho molta voglia di ...