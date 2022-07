Quarantene, ora il pressing delle Regioni con il governo: «Vanno riviste le regole» (Di martedì 19 luglio 2022) La richiesta I riflessi sull’operatività delle aziende si stano facendo sentire: oltre 166mila i lombardi in isolamento. In arrivo la circolare per ridurre i tempi. Approfondisci su L’Eco di Bergamo del 20 luglio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 luglio 2022) La richiesta I riflessi sull’operativitàaziende si stano facendo sentire: oltre 166mila i lombardi in isolamento. In arrivo la circolare per ridurre i tempi. Approfondisci su L’Eco di Bergamo del 20 luglio.

Pubblicità

webecodibergamo : Come gestire le quarantene? - DarkLadyMouse : @doomboy Neanche. Non c'è mai stato obbligo di tampone, non ci sono (per fortuna) quarantene centralizzate né si po… - emanuelegiunti1 : @michelandovia @ARGraz È l'ora di farla finita con questa stronza del COVID tamponi quarantene siero sperimentali hanno rotto il cazzo - Erich_IT5 : @Iaterizio98 @FelipeKarmelo @LSsenzaD @ikaruga_v @cofante92 @il_rover Il che non cambia la sostanza, anche se fosse… - Gwilbor : @giorgiogilestro Mi sembra di capire che c'è stato un grosso cambiamento nella strategia anti COVID ma nessuno l'ha… -