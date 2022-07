Protesta Jovanotti Beach Party | lettera al Governo da parte degli ambientalisti

(Di martedì 19 luglio 2022) Gli animalisti dicono stop ale invianoal. Distrugge interi ecosistemi e inquina le principali spiagge italiane. La preparazione di ogni singolo concerto, soprattutto così grande come il Jova, porta allo stravolgimento dell’ecosistema costiero. La LNDC Animal Protection è tornata ad attaccare il cantante, accusandolo di distruggere ecosistemi e spiagge. La presidente Piera Rosati ha precisato: “La sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente si fa dando il buon esempio e rispettandolo per primo, facendolo nel modo giusto e senza ipocrisie o contraddizioni, quindi chiedo ancora adi rivedere le sue posizioni e spostare i suoi concerti in luoghi più adatti a tali grandi eventi”. Per il ...

