Prelemi, vacanze social: esplode l’amore a Forte dei Marmi (Di martedì 19 luglio 2022) Le vacanze social di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: i Prelemi si godono qualche giorno di relax sulle spiagge toscane Nei mesi scorsi abbiamo visto Pier e Giulia concedersi degli assaggi di estate tra la Costiera Amalfitana e una toccata e fuga a Mykonos. Questa volta i Prelemi si sono tuffati a Forte dei Marmi, località toscana presa d’assalto dai vip ogni estate. E in questi giorni anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno scelto la zona toscana per concedersi un po’ di mare e le molteplici attività annesse che propone Forte dei Marmi ai tantissimi turisti, di cui molti stranieri. Gite in bicicletta, docce romantiche, nuovi prodotti per i capelli sfoggiati dalla bella influencer e Pierpaolo che con la consueta simpatia aggiorna i fan “si ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022) Ledi Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: isi godono qualche giorno di relax sulle spiagge toscane Nei mesi scorsi abbiamo visto Pier e Giulia concedersi degli assaggi di estate tra la Costiera Amalfitana e una toccata e fuga a Mykonos. Questa volta isi sono tuffati adei, località toscana presa d’assalto dai vip ogni estate. E in questi giorni anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno scelto la zona toscana per concedersi un po’ di mare e le molteplici attività annesse che proponedeiai tantissimi turisti, di cui molti stranieri. Gite in bicicletta, docce romantiche, nuovi prodotti per i capelli sfoggiati dalla bella influencer e Pierpaolo che con la consueta simpatia aggiorna i fan “si ...

Pubblicità

361_magazine : Relax prima dei nuovi impegni: le vacanze toscane di Pier e a Giulia - mary_10_94 : Contenuti vacanze estive >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tutto il resto Mado io amo queste story così spontanee, mi mancavano troppo! #prelemi - Oscarostia21 : Le vacanze si prenottano molto prima soprattutto in certe location di mare Pp e ex erano d' accordo per escludere g… - Bruna5so : RT @ShameLatrina: Giulia ha fatto bene a partire con gli amici. Doveva fare la calza a casa da sola con 40gradi mentre lui va per locali?… - ShameLatrina : Giulia ha fatto bene a partire con gli amici. Doveva fare la calza a casa da sola con 40gradi mentre lui va per loc… -