Paolo Borsellino, l'Italia ricorda il giudice ucciso 30 anni fa nella strage di via D'Amelio (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – l'Italia ricorda il giudice Paolo Borsellino. A 30 anni dalla stage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992, che uccise il giudice e ei 5 agenti di scorta, sono molte le iniziative organizzate in ogni parte della Sicilia e in altre regioni del Paese. Sulle celebrazioni pesa però la sentenza arrivata in questi giorni dal tribunale di Caltanissetta sul cosiddetto depistaggio (prescrizione per due poliziotti e assoluzione per il terzo) che ha creato amarezza tra i familiari delle vittime. "Li chiamano eroi ma sono solo parole vuote, meglio il silenzio", afferma Salvatore, fratello di Paolo Borsellino, che con l'ultima sentenza ha perso la speranza di conoscere "in questa vita" la verità sulla morte di suo ...

