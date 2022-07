Paolo Borsellino – I 57 giorni: film anche su Raiplay, cast e trama (Di martedì 19 luglio 2022) Le celebrazioni per i 30 anni dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina) proseguono su Raiuno con Paolo Borsellino-I 57 giorni, replica del film-tv del 2012 diretto da Alberto Negrin e con Luca Zingaretti nei panni del protagonista. Paolo Borsellino-I 57 giorni, trama Questa è la storia dei cinquantasette giorni che separano la morte di Falcone da quella di Borsellino. giorni in cui il giudice intuisce il suo destino e fa i conti con la propria vita, con gli affetti. Traccia il bilancio di un’esistenza, del suo impegno, ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 19 luglio 2022) Le celebrazioni per i 30 anni dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vitae cinque agenti della sua scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina) proseguono su Raiuno con-I 57, replica del-tv del 2012 diretto da Alberto Negrin e con Luca Zingaretti nei panni del protagonista.-I 57Questa è la storia dei cinquantasetteche separano la morte di Falcone da quella diin cui il giudice intuisce il suo destino e fa i conti con la propria vita, con gli affetti. Traccia il bilancio di un’esistenza, del suo impegno, ...

