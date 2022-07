Offresi Cristiano Ronaldo | tocca all' Atletico Ma Simeone vorrebbe lo sconto

Pubblicità

Ronaldo per ora resta un rebus, un fenomeno lontano dalla sua squadra con tanta voglia di cambiare aria. Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! ...Non ci crederete, ma sul mercato è apparsa questa inserzione: A. A. A.Ronaldo dos Santos Aveiro, 37 anni, portoghese, 815 gol in carriera (di cui 141 in Champions League e 117 in Nazionale), 5 volte Pallone d'Oro, 32 titoli in bacheca fra club e ... Cristiano Ronaldo offresi: tocca all’Atletico. Ma Simeone vorrebbe lo sconto Tra il Cholo e CR7 c’è stima, gli spagnoli però non intendono pagare più della metà dello stipendio attuale di 29 milioni ...