Napoli, Spalletti saluta Dimaro: «Trovato tutto per iniziare al meglio la stagione» (Di martedì 19 luglio 2022) Luciano Spalletti saluta Dimaro, che anche quest'anno ha ospitato la fase iniziale del ritiro del Napoli: le parole del tecnico Il ritiro del Napoli in quel di Dimaro si è ormai concluso e Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ufficio stampa del Trentino. LE PAROLE – «Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico! Ci siamo sentiti come a casa, siamo stati molto bene, l'accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti, con tutta la gente della Val di Sole e del Trentino ci hanno trasferito questo loro entusiasmo e disponibilità nel metterci a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare poi i watt per iniziare il campionato nella maniera giusta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

