Meteo | la verità su agosto | ecco quando arriveranno i temporali e le piogge | occhio alle date

Il Meteo di agosto è sotto i riflettori.Dopo settimane di caldo senza tregua, si attende l'ingresso del nuovo mese per capire quale possa essere l'epilogo di questa ondata di afa che non dà tregua a tutta la penisola. E in queste ore gli esperti stanno cercando di capire la direzione che assumerà il Meteo nell'ottavo mese dell'anno. Innanzitutto partiamo dai dati. Nella norme d'estate in alcune città del nord Italia come ad esempio Torino e Milano le temperature, soprattutto a luglio, non dovrebbero toccare i 30 gradi. A Firenze e Roma di solito superano i 31 gradi. Ma in questi giorni le medie sono andate fuori controllo con temperature ben oltre i 35 gradi. Per capire quando finirà il caldo e tornerà la frescura. magari con qualche temporale, bisogna analizzare le serie storiche delle precedenti ...

