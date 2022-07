La verità su Bakayoko: ecco perché è stato fermato, ora tutto torna (Di martedì 19 luglio 2022) Attimi di terrore, prima che tutto si risolvesse senza conseguenze per Tiémoué Bakayoko. La notizia della perquisizione subita dalla polizia di Milano nella giornata di lunedì 18 luglio, tra piazza Gae Aulenti e Corso Como, è risultata a tutti, suscitando parecchio scalpore. Fanno però discutere le modalità con cui la polizia ha agito nei confronti del centrocampista del Milan: prima con durezza, per poi abbassare le armi e concludere l'attività. Dalla Questura, che è stata contattata da Fanpage.it, hanno fatto sapere che: "Dopo un primo controllo e seguendo tutte le procedure del caso — è stato commentato — considerato che i colleghi, che hanno agito in maniera ineccepibile, convinti di essere intervenuti per dei colpi da arma da fuoco, appena hanno visto che si trattava di Bakayoko, hanno capito di essersi trovati di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Attimi di terrore, prima chesi risolvesse senza conseguenze per Tiémoué. La notizia della perquisizione subita dalla polizia di Milano nella giornata di lunedì 18 luglio, tra piazza Gae Aulenti e Corso Como, è risultata a tutti, suscitando parecchio scalpore. Fanno però discutere le modalità con cui la polizia ha agito nei confronti del centrocampista del Milan: prima con durezza, per poi abbassare le armi e concludere l'attività. Dalla Questura, che è stata contattata da Fanpage.it, hanno fatto sapere che: "Dopo un primo controllo e seguendo tutte le procedure del caso — ècommentato — considerato che i colleghi, che hanno agito in maniera ineccepibile, convinti di essere intervenuti per dei colpi da arma da fuoco, appena hanno visto che si trattava di, hanno capito di essersi trovati di ...

NicoTD_ : RT @Chepallemitocc: @ILRENATIANO18 È ricchione ? Di la verità ti piacerebbe prenderlo da lui nel tuo bel culetto liscio? Mmm a occhio ormai… - Chepallemitocc : @ILRENATIANO18 È ricchione ? Di la verità ti piacerebbe prenderlo da lui nel tuo bel culetto liscio? Mmm a occhio o… - 24Mattino : Manca un giorno alla verità sul governo #Draghi; i #5Stelle decidono di non decidere; passiamo dal gas russo a quel… - ondivaga7 : RT @Antetempo: È capitato in un paese di razzisti. Questa è la verita. Le forze dell'ordine vanno riformate. #Bakayoko - CinesinBambu : RT @CinesinBambu: 'La questione #Bakayoko in verità è andata così.' -

Cardinale sarà un flop, addio Sanches ... perché La verità non si sa, ma il mercato del Milan al momento si ferma a Origi a zero, a questo ... (invece di Botman 35 milioni), e magari teniamo pure Bakayoko, stiamo vicini al nostro Paolo ... Il fascino calcistico di Gattuso (che va ad allenare il Valencia) Molti di loro a dire la verità sarebbero anche pronti a fare i bagagli e prendere il primo volo, pur di seguirlo. Romagnoli, Bakayoko, Mertens, i giocatori che da sempre con Gattuso, hanno un feeling ... Corriere dello Sport ... perché Lanon si sa, ma il mercato del Milan al momento si ferma a Origi a zero, a questo ... (invece di Botman 35 milioni), e magari teniamo pure, stiamo vicini al nostro Paolo ...Molti di loro a dire lasarebbero anche pronti a fare i bagagli e prendere il primo volo, pur di seguirlo. Romagnoli,, Mertens, i giocatori che da sempre con Gattuso, hanno un feeling ... "Bakayoko verso l'addio al Milan, spunta il Valencia di Gattuso"