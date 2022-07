La spy story del carabiniere che sapeva troppi segreti: “Rubava notizie per darle ad Amara” (Di martedì 19 luglio 2022) Chi è Franco Sarcina, lo 007 condannato e arrestato che non ha mai rivelato chi gli forniva le carte. Dopo 6 anni la Finanza indaga ancora su uno dei misteri legati all’avvocato siciliano. Tra spie, passaporti falsi e schede clonate Leggi su repubblica (Di martedì 19 luglio 2022) Chi è Franco Sarcina, lo 007 condannato e arrestato che non ha mai rivelato chi gli forniva le carte. Dopo 6 anni la Finanza indaga ancora su uno dei misteri legati all’avvocato siciliano. Tra spie, passaporti falsi e schede clonate

Pubblicità

DomRamz : RT @repubblica: La spy story del carabiniere che sapeva troppi segreti: “Rubava notizie per darle ad Amara” [di Giuliano Foschini, Fabio To… - CatelliRossella : ??????La spy story del carabiniere che sapeva troppi segreti: “Rubava notizie per darle ad Amara” - angiuoniluigi : RT @repubblica: La spy story del carabiniere che sapeva troppi segreti: “Rubava notizie per darle ad Amara” [di Giuliano Foschini, Fabio To… - repubblica : La spy story del carabiniere che sapeva troppi segreti: “Rubava notizie per darle ad Amara” [di Giuliano Foschini,… -