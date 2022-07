Kate Middleton, il triste addio della famiglia: “Ci mancherà dolorosamente” | Lacrime a fiumi (Di martedì 19 luglio 2022) Il triste addio è arrivato all’indirizzo di una persona speciale scomparsa da poco in maniera tragica. La commozione della famiglia è tanta Catherine Middleton, famosa semplicemente come Kate Middleton, è la consorte del Principe William, secondo nella linea ereditaria al trono dopo suo padre Carlo. Quest’ultimo, vista la straordinaria longevità di sua madre, difficilmente regnerà tanto a lungo, cosa che invece potrebbe fare proprio suo figlio considerata la giovane età. Ovviamente nemmeno lui raggiungerà i settanta anni di trono come Elisabetta II, la quale si è ‘laureata’ come il Sovrano più duraturo della storia del Regno Unito. Kate Middleton (Websource)Anche la duchessa di Cambridge ha ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 19 luglio 2022) Ilè arrivato all’indirizzo di una persona speciale scomparsa da poco in maniera tragica. La commozioneè tanta Catherine, famosa semplicemente come, è la consorte del Principe William, secondo nella linea ereditaria al trono dopo suo padre Carlo. Quest’ultimo, vista la straordinaria longevità di sua madre, difficilmente regnerà tanto a lungo, cosa che invece potrebbe fare proprio suo figlio considerata la giovane età. Ovviamente nemmeno lui raggiungerà i settanta anni di trono come Elisabetta II, la quale si è ‘laureata’ come il Sovrano più duraturostoria del Regno Unito.(Websource)Anche la duchessa di Cambridge ha ...

Pubblicità

zazoomblog : Kate Middleton il suo orologio è già da regina L’eredità più amata di tutte - #Middleton #orologio #regina - infoitestero : Meghan Markle copia Kate Middleton e spende 4.700 euro per la favolosa tuta - vogue_italia : La futura regina d'Inghilterra, Camilla di Cornovaglia, festeggia i suoi 75 ann. Dietro l'obiettivo - ad immortalar… - ParliamoDiNews : Kate Middleton, come avere il suo abito da sposa spendendo poco - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… - vogue_italia : Erano il pattern preferito di Lady D, ma anche Kate Middleton non riesce a farne a meno: con i pois è impossibile s… -