Juventus, Di Marzio: “Fatta per Bremer dal Torino” (Di martedì 19 luglio 2022) Juventus Bremer- La Juventus continua il suo precampionato, momentaneamente i bianconeri si trovano in America per sostenere questa tournèe. La vecchia signora nelle prossime settimane affronterà squadre di livello come Real Madrid e Barcellona. Gleison Bremer sarà un nuovo giocatore della Juventus, ecco le parole del noto insider di mercato, Gianluca di Marzio. Con la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri hanno fatto all–in sul difensore del Torino approfittando la lentezza dell’Inter nel chiudere l’affare. La Juventus ha offerto al Torino 40 milioni più 7 di bonus e 5 milioni netti a stagione per il Brasiliano. Offerta nettamente migliore rispetto a quella dell’Inter che, aveva offerto 35 milioni + Casadei in prestito ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- Lacontinua il suo precampionato, momentaneamente i bianconeri si trovano in America per sostenere questa tournèe. La vecchia signora nelle prossime settimane affronterà squadre di livello come Real Madrid e Barcellona. Gleisonsarà un nuovo giocatore della, ecco le parole del noto insider di mercato, Gianluca di. Con la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri hanno fatto all–in sul difensore delapprofittando la lentezza dell’Inter nel chiudere l’affare. Laha offerto al40 milioni più 7 di bonus e 5 milioni netti a stagione per il Brasiliano. Offerta nettamente migliore rispetto a quella dell’Inter che, aveva offerto 35 milioni + Casadei in prestito ...

Pubblicità

forumJuventus : Di Marzio: 'C'è l'accordo tra Juve e Torino: è fatta per #Bremer in bianconero!' ? - lastregabianca : Questo è l'esatto momento in cui Di Marzio si è convinto di Berardi alla Juventus. Ma non aveva colto il messaggio… - ZonaBianconeri : RT @gazzi_andrea: Arriva stasera...ma secondo Di Marzio sta ancora trattando l aspetto economico con la #Juventus... Non è che fa solo scal… - casciavic : RT @BisInterista: Ultim'ora Sky: Bremer a un passo dalla Juventus. Prenotate le visite mediche per Marotta. (Di Marzio) - DanyRoss70 : RT @MatthijsPog: ?????? Gli agenti di Bremer sono già a Torino per definire il contratto del brasiliano con la Juventus. [Di Marzio] Ha moll… -