Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: l’amore è paziente (Di martedì 19 luglio 2022) È la notizia di gossip dell'estate: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas. La storica coppia di Hollywood si è ricongiunta per la gioia dei fan dopo essersi innamorata nel 2002 sul set di un film, lasciata 18 mesi dopo per "l'eccessiva attenzione mediatica" e dopo 20 anni, ad aprile 2021 essere tornata insieme fino al matrimonio a sorpresa di ora. "Lo abbiamo fatto", ha annunciato l'attrice sul suo sito internet "On the JLo" dove sono apparsi i primi scatti dei due in abito bianco."L'amore è bello. L'amore è gentile. E si dà il caso che l'amore sia paziente. paziente per venti anni". Sul suo profilo Instagram, JLo ha pubblicato una foto di mattina tra le lenzuola del letto con l'anello nuziale al dito in primo piano. L'attrice e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) È la notizia di gossip dell'estate:e Bensia Las Vegas. La storica coppia di Hollywood si è ricongiunta per la gioia dei fan dopo essersi innamorata nel 2002 sul set di un film, lasciata 18 mesi dopo per "l'eccessiva attenzione mediatica" e dopo 20 anni, ad aprile 2021 essere tornata insieme fino al matrimonio a sorpresa di ora. "Lo abbiamo fatto", ha annunciato l'attrice sul suo sito internet "On the JLo" doveapparsi i primi scatti dei due in abito bianco."L'amore è bello. L'amore è gentile. E si dà il caso che l'amore siaper venti anni". Sul suo profilo Instagram, JLo ha pubblicato una foto di mattina tra le lenzuola del letto con l'anello nuziale al dito in primo piano. L'attrice e ...

