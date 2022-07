Jennifer Lopez e Ben Affleck, i dettagli dei look nuziali (riciclati) (Di martedì 19 luglio 2022) Esattamente un anno fa, durante una vacanza a bordo di uno yacht in Italia, Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano confermato la loro relazione bis pubblicando una foto dove si baciavano con passione ( ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 19 luglio 2022) Esattamente un anno fa, durante una vacanza a bordo di uno yacht in Italia,e Benavevano confermato la loro relazione bis pubblicando una foto dove si baciavano con passione ( ...

Pubblicità

vogue_italia : Chi, come noi di Vogue, è del team #Bennifer non potrà non amare questa gallery di look iconici (rigorosamente di c… - infoitcultura : Jennifer Lopez e i due abiti usati per le nozze: uno riciclato e uno (elegantissimo) di Zuhair Murad - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Jennifer Lopez e Ben Affleck ufficialmente sposi. Le foto del matrimonio - FQMagazineit : Jennifer Lopez e i due abiti usati per le nozze: uno riciclato e uno (elegantissimo) di Zuhair Murad - redazionerumors : Jennifer Lopez ha confermato il suo matrimonio con Ben Affleck: 'Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bello. L'amore è gen… -