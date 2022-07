"In Parlamento un'ampia fiducia". L'ultima mossa per incastrare Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) Al giorno 5 su 7 della crisi di governo il quadro, invece di semplificarsi, si complica sempre di più. Perché nessuno dei protagonisti dello scontro - il premier Mario Draghi da una parte, i partiti dall'altra - sembrano voler concedere spiragli rispetto a quanto avvenuto giovedì scorso al Senato, con la mancata fiducia del M5S sul dl Aiuti. Ieri è stata la giornata delle manovre di Palazzo. Le conferenze dei Capigruppo di Camera e Senato, infatti, hanno reso noto che alle comunicazioni del premier, domani, seguirà il voto del Parlamento per chiama nominale. Una scelta in effetti scontata - visto che di «dichiarazioni fiduciarie» si tratta, e non di «informativa» - ma che di fatto scoperchia un tema sensibile alla vigilia del «d-Day». Potrà Draghi dimettersi dopo aver presumibilmente ricevuto un ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Al giorno 5 su 7 della crisi di governo il quadro, invece di semplificarsi, si complica sempre di più. Perché nessuno dei protagonisti dello scontro - il premier Marioda una parte, i partiti dall'altra - sembrano voler concedere spiragli rispetto a quanto avvenuto giovedì scorso al Senato, con la mancatadel M5S sul dl Aiuti. Ieri è stata la giornata delle manovre di Palazzo. Le conferenze dei Capigruppo di Camera e Senato, infatti, hanno reso noto che alle comunicazioni del premier, domani, seguirà il voto delper chiama nominale. Una scelta in effetti scontata - visto che di «dichiarazionirie» si tratta, e non di «informativa» - ma che di fatto scoperchia un tema sensibile alla vigilia del «d-Day». Potràdimettersi dopo aver presumibilmente ricevuto un ...

