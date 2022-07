Grazie, nonni. Perché senza di voi non saremmo ciò che siamo (Di martedì 19 luglio 2022) Potremmo passare ore a parlare dei nonni. Sì, ognuno di noi ha senz’altro un’esperienza diversa, eppure la verità è che per gran parte dell’umanità queste due persone non sono solo speciali: sono uniche, insostituibili. Sono stelle che brillano nel firmamento delle nostre relazioni e, anche quando non ci sono più, se ne riesce a vedere la luce. Come mai, però, sono così importanti? Semplice: Perché se loro non ci fossero non saremmo ciò che siamo. Esattamente come il sostegno che permette alla vite di cominciare a prosperare, arrampicandosi e diventando sempre più alta e feconda, i nonni sono il primo appiglio d’amore indugente che incontriamo sul nostro cammino. L’amore dei nonni nel corso degli anni Sì, Perché diciamolo pure: se a mamma e papà “spetta” il ruolo di ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022) Potremmo passare ore a parlare dei. Sì, ognuno di noi ha senz’altro un’esperienza diversa, eppure la verità è che per gran parte dell’umanità queste due persone non sono solo speciali: sono uniche, insostituibili. Sono stelle che brillano nel firmamento delle nostre relazioni e, anche quando non ci sono più, se ne riesce a vedere la luce. Come mai, però, sono così importanti? Semplice:se loro non ci fossero nonciò che. Esattamente come il sostegno che permette alla vite di cominciare a prosperare, arrampicandosi e diventando sempre più alta e feconda, isono il primo appiglio d’amore indugente che incontriamo sul nostro cammino. L’amore deinel corso degli anni Sì,diciamolo pure: se a mamma e papà “spetta” il ruolo di ...

