Giovanni Allevi | morta la sorella Maria Stella Ipotesi di suicidio

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 19 luglio 2022)(da Instagram) Un nuovo grande dolore per, talentuoso musicista che solo lo scorso mese era stato costretto ad interrompere il suo tour a causa di un mieloma e alle necessarie cure per sconfiggerlo: la scorsa notte lamaggioreè stata ritrovatanella sua abitazione di Ascolti Piceno, città nella quale viveva da sola ed insegnava. Procura e Carabinieri stanno indagando su quello che, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essere un caso di. Cinquantasette anni, anche lei musicista come del resto entrambi i genitori suoi e diera diplomata al Conservatorio e si era ...