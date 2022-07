GARANTE PRIVACY : regole da seguire per i sistemi di videosorveglianza installati da persona fisiche (Di martedì 19 luglio 2022) Il GARANTE ha pubblicato una utile infografica con le linee guida da seguire per installare un sistema di videosorveglianza in ambito privato. PUNTI SI : Le telecamere siano idonee a riprendere SOLO aree di PROPRIA ESCLUSIVA PERTINENZA; vengano attivate MISURE TECNICHE PER OSCURARE PORZIONI DI IMMAGINI in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche AREE di TERZI; nei casi in cui sulle aree riprese insista una SERVITÙ DI PASSAGGIO in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il CONSENSO del soggetto titolare di tale diritto; PUNTI NO : NON siano oggetto di ripresa AREE CONDOMINIALI COMUNI o di TERZI; NON siano oggetto di ripresa AREE APERTE AL PUBBLICO (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio); NON siano oggetto di COMUNICAZIONE ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 19 luglio 2022) Ilha pubblicato una utile infografica con le linee guida daper installare un sistema diin ambito privato. PUNTI SI : Le telecamere siano idonee a riprendere SOLO aree di PROPRIA ESCLUSIVA PERTINENZA; vengano attivate MISURE TECNICHE PER OSCURARE PORZIONI DI IMMAGINI in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche AREE di TERZI; nei casi in cui sulle aree riprese insista una SERVITÙ DI PASSAGGIO in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il CONSENSO del soggetto titolare di tale diritto; PUNTI NO : NON siano oggetto di ripresa AREE CONDOMINIALI COMUNI o di TERZI; NON siano oggetto di ripresa AREE APERTE AL PUBBLICO (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio); NON siano oggetto di COMUNICAZIONE ...

