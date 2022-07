F1, George Russell: “Tre anni in Williams troppo lunghi, ma entrare in Mercedes nel 2020 sarebbe stato difficile” (Di martedì 19 luglio 2022) George Russell, al primo anno da pilota titolare Mercedes, è forse la vera grande rivelazione di questa prima metà di Mondiale 2022. Il talento di King’s Lynn, dopo tre stagioni di gavetta in Williams, sta sfruttando subito al meglio la chance di correre con una macchina competitiva (anche se non ancora da titolo) come dimostrano i suoi 3 podi ed il quinto posto nel Mondiale piloti davanti al compagno di squadra sette volte campione iridato Lewis Hamilton. “Quando abbiamo firmato con la Williams nel 2018 era un team che in tre anni aveva conquistato podi, finendo due volte terza e una quinta nel campionato costruttori, poi ha avuto un anno molto negativo nel 2018, dove è arrivata ultima. Ora penso che tre anni a guidare da solo in fondo alla griglia ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022), al primo anno da pilota titolare, è forse la vera grande rivelazione di questa prima metà di Mondiale 2022. Il talento di King’s Lynn, dopo tre stagioni di gavetta in, sta sfruttando subito al meglio la chance di correre con una macchina competitiva (anche se non ancora da titolo) come dimostrano i suoi 3 podi ed il quinto posto nel Mondiale piloti davanti al compagno di squadra sette volte campione iridato Lewis Hamilton. “Quando abbiamo firmato con lanel 2018 era un team che in treaveva conquipodi, finendo due volte terza e una quinta nel campionato costruttori, poi ha avuto un anno molto negativo nel 2018, dove è arrivata ultima. Ora penso che trea guidare da solo in fondo alla griglia ...

