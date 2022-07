Draghi ha incontrato Mattarella Pressing da tutt’Italia sul Premier perchè resti a Palazzo Chigi

(Di martedì 19 luglio 2022) - Il presidente del Consiglio, Mario Dreaghi, si è recato stamani, 19 luglio 2022, al Quirinale per incontrare il presidente. Prosegue, intanto, ildi partiti e associazioni per convincerlo a non lasciare. L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

aldotorchiaro : La decisione di far cadere Draghi è stata presa a Roma o a Mosca? @GiuseppeConteIT dica la verità sul viaggio di D… - arnth_velturu : @dottorbarbieri Stamattina ho incontrato questo tizio di nome Reese che dice di essere tornato indietro nel tempo p… - LucRossi1 : @luciapulichino @SimonellaD @AMorzenti @GuidoCrosetto Draghi non si vuole dimettere veramente. Ha persino incontrat… - PieraBelfanti : #Letta ha incontrato #Draghi x 1 ora questa mattina. - Tag24news : Il Premier ha incontrato questa mattina il capo dello Stato, #SergioMattarella. Domani sarà una giornata cruciale… -

In vista dell'appuntamento di domani il Premier Mariosi è recato stamattina al Quirinale , per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E pruina ancora hail ...Ore 11.20hail Capo dello stato Mattarella - ll presidente del Consiglio Mariosi è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella. L'incontro ...La proroga del bonus 200 euro dovrebbe arrivare a fine luglio. Ma cosa succede se Draghi decide di dimettersiDraghi al Quirinale, il Premier ha incontrato stamane il capo dello Stato. Ore decisive per il governo Draghi in vista delle comunicazioni ...