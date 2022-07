Crisi di governo, cosa succede domani: Draghi alle 9.30 in Senato, i grillini pronti a sostenerlo si conteranno in aula (Di martedì 19 luglio 2022) Il timing della giornata di domani è stato fissato, mentre continuano le riunioni formali e informali tra i partiti in vista del discorso del premier Mario Draghi dopo la Crisi di governo aperta la scorsa settimana. L’ex presidente della Bce prenderà la parola alle 9.30 di mattina davanti all’aula del Senato poi, dice il calendario approvato dalla capigruppo di Palazzo Madama, ci saranno cinque ore per la discussione, a partire dalle 11, e il voto. Quindi, almeno in teoria, ci si sposterà alla Camera il giorno dopo, sempre che la discussione sia ancora aperta come sperano i sostenitori del premier. Nel corso della giornata di domani, il discorso di Draghi verrebbe comunque consegnato a Montecitorio, ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il timing della giornata diè stato fissato, mentre continuano le riunioni formali e informali tra i partiti in vista del discorso del premier Mariodopo ladiaperta la scorsa settimana. L’ex presidente della Bce prenderà la parola9.30 di mattina davanti all’delpoi, dice il calendario approvato dalla capigruppo di Palazzo Madama, ci saranno cinque ore per la discussione, a partire d11, e il voto. Quindi, almeno in teoria, ci si sposterà alla Camera il giorno dopo, sempre che la discussione sia ancora aperta come sperano i sostenitori del premier. Nel corso della giornata di, il discorso diverrebbe comunque consegnato a Montecitorio, ...

