Cilento: dal 10 al 12 agosto torna l’Alburni World Jazz Festival (Di martedì 19 luglio 2022) XXVIII edizione dell’Alburni World Jazz Festival nel Cilento: previsti concerti del camerunese Richard Bona, Eugenio Bennato con i Taranta Power e il trio francese composto dal batterista Andrè Ciccarelli, il chitarrista Sylvain Luc e contrabbassista Thomas Bramerie. Nel borgo medievale di Serre, in provincia di Salerno, situato alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Leggi su 2anews (Di martedì 19 luglio 2022) XXVIII edizione delnel: previsti concerti del camerunese Richard Bona, Eugenio Bennato con i Taranta Power e il trio francese composto dal batterista Andrè Ciccarelli, il chitarrista Sylvain Luc e contrabbassista Thomas Bramerie. Nel borgo medievale di Serre, in provincia di Salerno, situato alle porte del Parco Nazionale del

cilentano_it : Arte, cultura, mostre, spettacoli e cineforum saranno la cornice dell’evento culturale promosso dall’Associazione C… - cilentano_it : Sabato 30 Luglio 2022, con il patrocinio della Provincia di Salerno, dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo… - gioggsan : 2017, 25 giugno: 'Incubo siccità in Cilento, i preti pregano per far piovere': - antonio_cilento : @marioricciard18 @lageloni @Marco_Bello1 È in ogni caso un ulteriore importante conferma dal punto di vista cultura… - vuaelle : RT @Miss_FrancyM: Cmq la prima settimana di agosto resto addirittura sola in una villa gigante con piscina in uno dei posti più belli d'Ita… -