Charlene di Monaco e il look primi anni 2000 (come Beatrice Borromeo)

(Di martedì 19 luglio 2022) Princessofal 73rd ballo di gala della croce rossa. 18 luglio, Monte-Carlo.disi tuffa negli2ooo al ballo di gala della Croce Rossa (tappeto rosso, oltre che raccolta fondi, a cui partecipa da quando è entrata a far part della famiglia reale). Sono due i dettagli di stile che accennano agli Y2K: l’abito pastello smanicato e girocollo con ricami floreali (proprio la silhouette e i motivi che andavano di moda alla fine degli90), e il choker di diamanti. Unche vuole dare, nell’insieme, un messaggio positivo. L’abito Prada Lungo fino ai pedi, senza maniche, in raso di seta e con quei ricami floreali leggerissimi, quasi astratti, che contraddistinguono spesso le creazioni di Miuccia Prada (le pailettes macro sono anche ...

Pubblicità

redazionerumors : Dopo un periodo di assenza, #CharleneDiMonaco è tornata a presenziare un evento mondando e c'è chi parla di una pos… - RegalinoV : Charlene di Monaco e il ritorno in grande stile: l’abito però potrebbe nascondere un segreto…… - GossipItalia3 : Charlene di Monaco e il ritorno in grande stile: l’abito però potrebbe nascondere un segreto… #gossipitalianews - angiuoniluigi : RT @fanpage: Foto con famiglia al completo Charlene col marito e i figli torna a sorridere ??? - fanpage : Foto con famiglia al completo Charlene col marito e i figli torna a sorridere ??? -

di, i look da sogno al Gala della Croce ...Non che nel Principato disi faccia fatica a trovare eventi esclusivi. Anzi Ma il 73esimo Gala della Croce Rossa Monegasca ha regalato alcune emozioni inedite. Non solo perché in questo 2022 ...Charlene di Monaco al Ballo di Gala della Croce Rossa 2022 si tuffa nei primi anni 2000 con un look molto simile a di pochi giorni fa di Beatrice Borromeo ...Il 18 Luglio a Monte Carlo si è svolto il 73° Gala della Croce Rossa, evento attesissimo soprattutto per il ritorno di Charlene di Monaco. La sua assenza si era già fatta notare al Ballo della Rosa, m ...