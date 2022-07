Borsellino: Bianchi, bambini domandano giustizia (Di martedì 19 luglio 2022) "I bambini domandano giustizia e hanno bisogno di certezza e di quel senso di legalità, che è fondamento della Repubblica e dell'azione di tutti noi che siamo qui oggi. Siamo qui per i bambini. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) "Ie hanno bisogno di certezza e di quel senso di legalità, che è fondamento della Repubblica e dell'azione di tutti noi che siamo qui oggi. Siamo qui per i. Il ...

Borsellino: Bianchi, bambini domandano giustizia Lo ha detto il ministro per l'istruzione Patrizio Bianchi arrivato in via Mariano D'Amelio a Palermo per celebrare i 30 anni della strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi e Vincenzo Li Muli. Paolo Borsellino, dopo trent'anni abbiamo poche verità e tanti dubbi Il giudice Paolo Borsellino era un uomo sereno, fino all'ultimo istante della sua vita. Sapeva che doveva fare in fretta a cercare la verità sulla strage di Capaci. In fretta perché, purtroppo, ...