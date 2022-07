Blocco ai treni dell'altà velocità tra Roma e Firenze per un incendio (Di martedì 19 luglio 2022) In fiamme sterpaglie in provincia di Orvieto. Interrotta la circolazione sulla direttrice tra Torino e Salerno, per Venezia e Verona. Coinvolti anche i regionali della Roma-Firenze Leggi su wired (Di martedì 19 luglio 2022) In fiamme sterpaglie in provincia di Orvieto. Interrotta la circolazione sulla direttrice tra Torino e Salerno, per Venezia e Verona. Coinvolti anche i regionali

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Blocco ai treni dell'altà velocità tra Roma e Firenze per un incendio - danielabongior3 : Anche oggi l’Italia va a fuoco ovunque #incendi #blocco #viabilita’ #treni. Sicuramente in #Ucraina i piromani non… - Prima_Vera56 : @FMMOSCAZZARO Per non parlare dei camion ?? O del blocco dei treni.?? - bx1ale_cia : i povery si attacchino al cazzo. Hai l'auto usata? ti attacchi al cazzo perchè i carburanti stanno 2 euro litro. vu… - romatoday : Treni: la Napoli-Roma si ferma a Latina. Linea interrotta e ritardi fino a 4 ore -