Benevento, l'ex Del Pinto riparte da Potenza (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lorenzo Del Pinto cambia squadra. Uno dei giocatori a cui la piazza di Benevento è rimasta più affezionata è ufficialmente un nuovo rinforzo del Potenza e tornerà a giocare nel girone C di Lega Pro. L'ultima volta fu proprio con il Benevento, quando diede un grande contributo alla costruzione di un ciclo vincente che avrebbe condotto il club giallorosso in serie A grazie a un meraviglioso doppio salto. Del Pinto prova a ripartire dopo due stagioni tormentate vissute alla Reggiana e un infortunio ai legamenti crociati che gli ha reso impossibile trovare una certa continuità. Il centrocampista classe 1990 approda alla corte di mister Siviglia nell'ambito del nuovo corso societario. In Basilicata negli ultimi mesi si è infatti concretizzata una ...

