ATP Amburgo 2022, Luca Nardi devi arrendersi a un solido Carreño Busta nel primo turno (Di martedì 19 luglio 2022) Un Pablo Carreño Busta di qualità e solidità non ha avuto pietà del povero Luca Nardi nel primo turno dell'ATP di Amburgo (Germania). Il giovane tennista nostrano (n.169 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere sullo score di 6-2 6-1 al cospetto del n.23 ATP sulla terra rossa tedesca. 63? di gioco nei quali non c'è mai stata partita e la differenza di classifica si è vista tutta. In definitiva, le esecuzioni dell'italiano non hanno mai rappresentato per Carreño un problema e le traiettorie al servizio del pesarese sono state spesso di facile lettura per il suo avversario. Sarà dunque lo spagnolo ad accedere al prossimo turno dove ci sarà lo slovacco Alex Molcan (n.48 ATP), a segno contro il qualificato ...

