Atletica, Mondiali 2022: Lyles sotto i 20” sui 200, Knighton e Kerley rispondono. Tortu in semifinale, Desalu out (Di martedì 19 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) sono andate in scena le batterie dei 200 metri valide per i Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il miglior tempo del turno è stato firmato dallo statunitense Noah Lyles. Il Campione del Mondo in carica è stato l’unico a scendere sotto il muro dei 20 secondi, chiudendo in 19.98 con 0,3 m/s di vento contrario davanti al giamaicano Rasheed Dwyer (20.29) e al cinese Zhenye Xie (20.30). Erriyon Knighton sembra essere il predestinato del mezzo giro di pista. Il 18enne, autore di un surreale 19.49 a inizio stagione, ha chiuso la propria batteria in 20.02 (vento a favore di 2,1 m/s, dunque oltre i limiti consentiti), regolando il sudafricano Luxolo Adams (20.10) e il britannico Nethaneel Mitchell-Blake (20.11). Atletica, Filippo Tortu ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) sono andate in scena le batterie dei 200 metri valide per idileggera. Il miglior tempo del turno è stato firmato dallo statunitense Noah. Il Campione del Mondo in carica è stato l’unico a scendereil muro dei 20 secondi, chiudendo in 19.98 con 0,3 m/s di vento contrario davanti al giamaicano Rasheed Dwyer (20.29) e al cinese Zhenye Xie (20.30). Erriyonsembra essere il predestinato del mezzo giro di pista. Il 18enne, autore di un surreale 19.49 a inizio stagione, ha chiuso la propria batteria in 20.02 (vento a favore di 2,1 m/s, dunque oltre i limiti consentiti), regolando il sudafricano Luxolo Adams (20.10) e il britannico Nethaneel Mitchell-Blake (20.11)., Filippo...

