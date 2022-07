Volley, Italia padrona del presente e del futuro! 4 finali e 4 vittorie: dalla Nations League ai trionfi delle Under! (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia della pallavolo si è regalata una memorabile domenica 17 luglio 2022, vincendo addirittura quattro competizioni internazionali nello stesso giorno e mostrando la propria caratura a tutto campo. Il Bel Paese si è rivelato padrone del presente, alzando al cielo la Nations League con le donne, e del futuro, imponendosi in ben tre Europei giovanili (under 22 maschile, under 21 femminile, under 18 maschile). Un’apoteosi su tutta la linea, che ribadisce la forza del movimento tricolore e sottolinea la caratura del serbatoio giovanile che da sempre esalta il Volley alle nostre latitudini. Paola Egonu ha trascinato le azzurre verso l’apoteosi di Ankara. L’opposto, a tutti gli effetti la giocatrice più forte del mondo, ha guidato una squadra ormai matura su tutta la linea, convinta dei propri mezzi, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) L’della pallavolo si è regalata una memorabile domenica 17 luglio 2022, vincendo addirittura quattro competizioni internazionali nello stesso giorno e mostrando la propria caratura a tutto campo. Il Bel Paese si è rivelato padrone del, alzando al cielo lacon le donne, e del futuro, imponendosi in ben tre Europei giovanili (under 22 maschile, under 21 femminile, under 18 maschile). Un’apoteosi su tutta la linea, che ribadisce la forza del movimento tricolore e sottolinea la caratura del serbatoio giovanile che da sempre esalta ilalle nostre latitudini. Paola Egonu ha trascinato le azzurre verso l’apoteosi di Ankara. L’opposto, a tutti gli effetti la giocatrice più forte del mondo, ha guidato una squadra ormai matura su tutta la linea, convinta dei propri mezzi, ...

