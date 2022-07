Valle Fiorita | Gualtieri premia ancora gli abusivi | sgomberati | ottengono subito una casa popolare

(Di lunedì 18 luglio 2022) Fare chiarezza sull’assegnazione di case popolari agli occupantila scorsa settimana da, un’ex clinica nella zona di Torrevecchia, a Roma, rimasta per anni nelle mani degli. A chiederlo sono i i consiglieri comunali di FdI, Federico Rocca e Rachele Mussolini e i consiglieri del partito al Municipio XIV, Stefano Oddo, Alberto Mariani e Valentina Torresi. Le domande di FdI al Campidoglio «Come è possibile – si chiedono gli esponenti di FdI – che siano assegnate delle abitazioni a persone che contravvengono alla legge e neanche inserite nelle liste per l’assegnazione? Chi ha identificato e censito queste persone, considerando che a maggio 2021, durante un’imponente operazione delle forze dell’ordine, non era stato possibile effettuare alcun censimento per l’assenza di gran parte degli ...

Sono molte le ombre sullo sgombero dell'ex clinicaandato in scena la scorsa settimana. L'occupazione con la quale i residenti di via Torrevecchia sono stati costretti a convivere per un decennio, ha contato in questi anni sull'apporto ...Conclusa l'esperienza dell'occupazione abusiva dell'ex clinicaa Roma, nel quartiere di Torrevecchia. L'immobile privato era occupato da 10 anni da 70 famiglie a cui, da ieri, giorno dello sgombero che è avvenuto pacificamente, sono stati affidati ...Sgomberata a Roma Valle Fiorita dopo un decennio di occupazione abusiva. La giunta Gualtieri ha sistemato negli alloggi popolari 170 persone. Insorge Fdi: "Illegale, scavalcate graduatorie: sinistra c ...«L’occupazione di Valle Fiorita è in via di sgombero - assicura il prefetto Matteo Piantedosi - Questa settimana saranno ultimate le operazioni di ricollocamento dei nuclei familiari (70 in totale, 60 ...