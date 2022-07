Uomo trovato morto in garage. La Procura: ferito alla fronte (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Uomo di 41 anni, Walter Pappalettera , trovato morto nel garage della propria abitazione a Gorizia , «presentava delle ecchimosi al volto e una ferita lacerocontusa sulla fronte». Lo spiega la Procura... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 luglio 2022) L’di 41 anni, Walter Pappalettera ,neldella propria abitazione a Gorizia , «presentava delle ecchimosi al volto e una ferita lacerocontusa sulla». Lo spiega la...

Pubblicità

bi_loriana : RT @rtl1025: ?? Il cadavere di un uomo, con evidenti ferite da taglio alla gola, è stato trovato ieri sera in strada ad #Artena, centro in… - infoitinterno : Roma, cadavere con ferite da taglio alla gola trovato in strada: è un uomo fra i 25 e i 30 anni - infoitinterno : Artena, Roma: cadavere di un uomo con la gola tagliata trovato in strada - infoitinterno : Uomo trovato morto in strada: aveva un taglio alla gola - infoitinterno : Roma, cadavere di un uomo trovato in strada: sgozzato ad Artena, si indaga per omicidio -