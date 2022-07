Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022: Ornella scopre la verità sul tradimento di Raffaele! (Di lunedì 18 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 18 al 22 luglio 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana. Leggi su comingsoon (Di lunedì 18 luglio 2022) Scopriamo insieme ledelle Puntate di Unalin onda dal 18 al 22. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Pubblicità

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di venerdì, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online per voi come sem… - luciodelgrosso : @fattoquotidiano Tutto vero !!! Attenzione però , se qualcuno pensa al rilancio del @Mov5Stelle con @virginiaraggi… - BowditchRoman : RT @LidaSezOlbia: #Gigia viveva in un posto bellissimo, acqua fresca, cibo sempre a disposizione, una comoda cuccia fronte sole... Povera s… - Danieli87125494 : RT @LidaSezOlbia: #Gigia viveva in un posto bellissimo, acqua fresca, cibo sempre a disposizione, una comoda cuccia fronte sole... Povera s… - LLugnani : RT @LidaSezOlbia: #Gigia viveva in un posto bellissimo, acqua fresca, cibo sempre a disposizione, una comoda cuccia fronte sole... Povera s… -