Un Posto al Sole, anticipazioni (18-22 luglio 2022): Chiara e Nunzio decisi a scappare (Di lunedì 18 luglio 2022) Un Posto al Sole Chiara e Nunzio hanno preso una decisione drastica: fuggire al di fuori dell’Italia. Questa è una delle vicende clou che si svilupperà questa settimana a Un Posto al Sole. Per saperne di più, di seguito le anticipazioni. Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022 Grazie alle informazioni fornite da Mariano Tregara, Nicotera dà inizio ad una complessa operazione di polizia per distruggere definitivamente il clan Argento. Pressato da Nunzio, Franco si attiva per procurargli i documenti falsi necessari ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 luglio 2022) Unalhanno preso unaone drastica: fuggire al di fuori dell’Italia. Questa è una delle vicende clou che si svilupperà questa settimana a Unal. Per saperne di più, di seguito le. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Unalda lunedì 18 a venerdì 22Grazie alle informazioni fornite da Mariano Tregara, Nicotera dà inizio ad una complessa operazione di polizia per distruggere definitivamente il clan Argento. Pressato da, Franco si attiva per procurargli i documenti falsi necessari ...

Pubblicità

alegarigoo : RT @LidaSezOlbia: #Gigia viveva in un posto bellissimo, acqua fresca, cibo sempre a disposizione, una comoda cuccia fronte sole... Povera s… - Tina40541039 : RT @LidaSezOlbia: #Gigia viveva in un posto bellissimo, acqua fresca, cibo sempre a disposizione, una comoda cuccia fronte sole... Povera s… - ParliamoDiNews : Un posto al sole, Nina Soldano pazzesca al matrimonio di Valentina Pace: come si è vestita -… - Anna3006maria : RT @LidaSezOlbia: #Gigia viveva in un posto bellissimo, acqua fresca, cibo sempre a disposizione, una comoda cuccia fronte sole... Povera s… - infoitcultura : Un posto al sole/ Anticipazioni 18 luglio: Eugenio prepara il blitz contro Valsano -