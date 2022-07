Ucraina: comandante forze armate, 'Himars fondamentali per mantenimento posizioni' (Di lunedì 18 luglio 2022) Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha sottolineato che l'arrivo tempestivo dell'M142 Himars fornito dagli Usa ha contribuito al mantenimento di linee e posizioni difensive da parte dell'Ucraina. "La situazione al fronte è stabilizzata: è complessa, tesa, ma completamente sotto controllo", ha detto, aggiungendo di averne informato il generale capo di stato maggiore americano Mark Milley. Il lanciarazzi multiplo a lunga gittata Himars, ha aggiunto Zaluzhny, "fornisce attacchi mirati sui punti di controllo nemici e sui depositi di stoccaggio di munizioni e carburante". Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Ilin capo delleucraine Valery Zaluzhny ha sottolineato che l'arrivo tempestivo dell'M142fornito dagli Usa ha contribuito aldi linee edifensive da parte dell'. "La situazione al fronte è stabilizzata: è complessa, tesa, ma completamente sotto controllo", ha detto, aggiungendo di averne informato il generale capo di stato maggiore americano Mark Milley. Il lanciarazzi multiplo a lunga gittata, ha aggiunto Zaluzhny, "fornisce attacchi mirati sui punti di controllo nemici e sui depositi di stoccaggio di munizioni e carburante".

Pubblicità

Tranviereincaz1 : RT @Gianl1974: 9.00 - minuto di silenzio in Ucraina. Ricordiamo i difensori caduti... Valery Chibineev - capitano della ZSU, indicativo di… - Sas43222590 : RT @bordoni_russia: 1/2 Il Ministero della difesa per la prima volta ha annunciato ufficialmente il nome del comandante del gruppo di forze… - g_zerbato : RT @AleksL74: Il Ministero della difesa per la prima volta ha annunciato ufficialmente il nome del comandante del gruppo di forze russe '#V… - AleksL74 : Il Ministero della difesa per la prima volta ha annunciato ufficialmente il nome del comandante del gruppo di forze… - StefanoAndriano : RT @bordoni_russia: 1/2 Il Ministero della difesa per la prima volta ha annunciato ufficialmente il nome del comandante del gruppo di forze… -