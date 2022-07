Serie A | Mourinho tatua le tre coppe europee vinte

(Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-17 14:57:22 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Hdiversi giorni fa, durante la ‘fase’ del Roma in Portogallo, molti degli occhi sono andati alla benda che indossava Josévicino alla sua spalla destra. Ora, lo stesso allenatore portoghese ha svelato il mistero nel suo Instagram: il suo nuovoggio in omaggio ai titoli europei vinti in panchina. Il dettaglio misterioso chenasconde. “Questo è il mioggio. La gioia della gente di Roma mi ha portato a farlo. Così ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club in cui ho vinto le competizioni. Allo stesso tempo, volevo unggio unico, che fino ad ora sono l’unico ...

ROMA - Ecco finalmente il tatuaggio di. Questa sera lo Special One ha pubblicato sui propri social una sua foto con il famoso tatuaggio fatto lo scorso 3 luglio, la sera stessa del suo rientro nella capitale. Il tecnico ha uno ...Credo di aver fatto onore al calcio italiano, eppure non ho mai giocato oltre la quarta". ... Ci sono anche gli esempi del sottoscritto, di Zaccheroni, Zeman,, Eriksson e Klopp, sono ...Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Paulo Dybala tramite il suo profilo Twitter. Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport che segue perlopiù le vicende della Roma, ha parlato d ...