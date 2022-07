Sasso: “Draghi deve restare? A me giungono doglianze e lamentele da parte del mondo della scuola” (Di lunedì 18 luglio 2022) "In queste ore circolano appelli del mondo della scuola rivolti al presidente Draghi per indurlo a proseguire l'azione di governo. Firmatari sindacalisti, ex dipendenti, intellettuali e qualche centinaio tra insegnanti e dirigenti scolastici. A me, molto più modestamente, giungono ogni giorno invece doglianze e lamentele proprio da parte del mondo della scuola, delle famiglie, del personale docente e del personale Ata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) "In queste ore circolano appelli delrivolti al presidenteper indurlo a proseguire l'azione di governo. Firmatari sindacalisti, ex dipendenti, intellettuali e qualche centinaio tra insegnanti e dirigenti scolastici. A me, molto più modestamente,ogni giorno inveceproprio dadel, delle famiglie, del personale docente e del personale Ata". L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Sasso: “Draghi deve restare? A me giungono doglianze e lamentele da parte del mondo della scuola” - MariaSemeraro19 : @La_manina__ E comunque, lei ha capito cosa vogliono i 5*? Che Draghi si dimetta o no? Buttano il sasso e poi nasco… - GLapidem : Prima ci liberiamo di questa marmaglia, meglio è ?? ?? Qualora ci siano i presupposti per una Gov. Draghi Bis, deve… - Donato72981730 : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Già il fatto che dica 'Non abbiamo Sfiduciato Draghi' la qualifica. Una Quaquraquà. Ti… - Simcor51 : @Arouet1Arouet @CottarelliCPI Mi sbaglio o Draghi si è dimesso? C’è qualcuno che gioca si diversi tavoli in modo su… -