‘Reggia Festival – Visioni Reali’ | salta l’evento inaugurale con Servillo | “Disguido burocratico”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –del, previsto per ieri sera nei cortili del Palazzo vanvitelliano di Caserta con la presenza dell’attore Tonie la proiezione del film ‘Qui rido io’ di Mario Martone, è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. Siamo rammaricati – si legge in una nota degli organizzatori –to per cause indipendenti dalla nostra volontà. Una questione amministrativa finalizzata a garantire la sicurezza del pubblico – precisano – non ha consentito di avere le autorizzazioni previste nei modi e nei tempi dettati dalla normativa vigente. Ci scusiamo con il pubblico per quanto accaduto. Si tratta di un episodio davvero spiacevole ...