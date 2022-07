Reazione a Catena | nodo o nodi? La regola del plurale non convince gli utenti

Pubblicità

BLONDIEVNGEL : chi viene l’anno prossimo con me a reazione a catena? - insiderismoo : @dayfootball1981 Secondo me non è così è stata tutta una reazione a catena visto che il Chelsea stava chiudendo De… - CadenteStruzzo : @estmodusinrebus @FartFromAmerika @MagisterZatta @Cazzaccimiei1 Invitala nella squadra di Reazione a Catena su Rai1 che ci serve un terzo - ItaliaRai : 'Reazione a Catena' Il gioco che mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettat… - arwen0506 : RT @maya_sakurambo: reazione a catena il programma: perché conduttore e partecipanti sono senza mascherine e il pubblico invece ha le muser… -

L'ultima puntata di, il game show estivo di casa Rai , ha aperto il dibattito sui social in merito al regolamento: la regola del singolare e plurale crea scompiglio Photo Credits: Ufficio Stampa Rai, ...finisce improvvisamente nell'occhio del ciclone, ma per poco tempo. Il popolare quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni , che ogni sera tiene compagnia al pubblico nella stagione ...Il game show di Rai 1 è stato preso di mira per il poco tempo a disposizione per le campionesse, ma in realtà si tratta del montaggio fatto in post produzione ...Reazione a Catena regala delle sfide al cardiopalma. In certi casi si possono verificare dei risultati inaspettati. La sconfitta è sonora.