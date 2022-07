Primo Trofeo Angelo Iervolino | la Salernitana sfida Montella e Inzaghi

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laha comunicato che il 30 luglio allo Stadio “Arechi” si svolgerà il 1º, triangolare intitolato alla memoria del fratello del Presidenteprematuramente scomparso, grande appassionato di calcio e sport. Nel corso della serata saranno svelate le maglie ufficiali per la Stagione 2022/2023. Ilvedràrsi, a partire dalle 19:30, la formazione di Davide Nicola, l’Adana Demirspor di Vincenzoe la Reggina di Filippo. I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita VivaTicket a partire dalle ore 15 di domani, martedì 19 luglio. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto, usufruendo della tariffa ridotta, in qualsiasi ...

Pubblicità

juventusfc : ?? @paulpogba: «Cosa vorrei? L'ho detto anche prima: vincere il campionato, vincere un trofeo. Il mio primo obiettiv… - romaclubnyc : Di chi quando arrivava Mourinho diceva che era bollito e poi al primo anno ti faceva alzare il primo trofeo UEFA. D… - andreatifainter : o sarà competitivo anche a Trieste - Darderi: può andare avanti sia nel singolo che nel doppio. Penso siamo vicini… - DavMoreRoma : @GianlucaFiori70 Dai de scemi li pupi trovare ovunque. Ma é vero che non ho mai capito sta cosa di attaccare Pinto… - IacopoSemprini : @giuliamangano1 Ricordo a tutti che ci ha fatto vincere un trofeo... Perché dovrebbe rinunciare a dei soldi? Lo han… -

SvSport.it

Inluogo Dybala: non si è sentito voluto fino in fondo dall' Inter , che a lungo ha ... E ancora, i tifosi della Roma, che dopo essere tornati ad alzare undopo 14 anni, iniziano anche ad ...... e in Europa la Roma ha conquistato la Conference League riportando in Italia un... Ilarticolo scelto per questa puntata settimanale del Gran Premio della Critica è firmato da ermatthew e ... Calcio a 7. E' Ferrara Costruzioni la regina del primo Trofeo Città di Albenga Sinner primo italiano, seguito da Berrettini, Sonego e Fognini.ROMA (ITALPRESS) - Francesco Maestrelli ha conquistato nella serata di ieri ...Blog Calciomercato.com: Settimana in cui vengono tirati i bilanci. Il campionato si è appena concluso con la vittoria del Milan, e in Europa la Roma ha conquistato la ...