Paulo Dybala va alla Roma | nella notte l’argentino accetta l’offerta dei giallorossi

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il giocatoreha scelto laL’attaccante argentino hatodel club giallorosso. L’attaccante sudamericano, che si era svincolato dJuventus lo scorso giugno, firmerà un triennale da 4,5 milioni di euro l’anno più 1,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Secondo i racconti è stata la telefonata di Mourinho a fargli capire che su di lui in giallorosso potrebbe essere costruito un progetto ambizioso. Così la proposta fatta, in conference call, ddirigenzanista ai suoi rappresentanti è stata di avere la centralità nel progetto tecnico di Mourinho. A spianare la strada c’è anche il fatto che i rappresentanti del calciatore, Jorge Antun e Carlos Novel, avrebbero ...

Il Corriere dello Sport ha svelato l'ultima offerta fatta dal Napoli per Paulo Dybala: "La Roma ha incontrato gli agenti e offerto 4,5 milioni più bonus per quattro anni Ma il Napoli è in agguato con ...