Notti da caldo record, Genova al top in Italia. “Afa come nel 2003, i tuffi unico refrigerio” (Di lunedì 18 luglio 2022) A Pontedecimo si è registrata la temperatura più alta in città: 37,6 gradi. Altre 48 infuocate. Palummeri: vietare lavori e sport nelle ore centrali Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 luglio 2022) A Pontedecimo si è registrata la temperatura più alta in città: 37,6 gradi. Altre 48 infuocate. Palummeri: vietare lavori e sport nelle ore centrali

Pubblicità

fattoquotidiano : Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pia… - DaniloAglioti : Chi di voi ha dormito e dormirà queste successive notti? #dybala #dybalaroma già fa caldo.. #ASRoma - Linax12345 : @Giulio_Firenze @A54ferraresi @cesarebrogi1 Qui in Salento è certo molto caldo, ma le notti sono decenti. In altre… - Ricciolina16 : @MarzioBilotto2 Ma anche se non mi buttavo in acqua è sempre meno caldo di qui... Le notti passate ho dormito con il lenzuolino - TuttoSuMilano : Isole di calore a #Milano: nelle notti bollenti si dorme meglio a San Siro. La mappa del caldo in città vista … -