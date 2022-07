Meteo in Italia, atteso il giorno più caldo: quando sarà (Di lunedì 18 luglio 2022) Continua per gli Italiani l’estate rovente caratterizzata da temperature record, ora gli esperti rivelano quale sarà il giorno più caldo in assoluto. La morsa del caldo quest’anno ha iniziato ad attanagliare l’Italia già a partire da maggio e sembra proprio non voler dare pace. Un’estate rovente più del solito, che ha messo il nostro paese in ginocchio con gravissima siccità e continui incendi. Da Nord a Sud, in questa stagione nessuno è stato risparmiato. Foto PixabayDopo qualche giorno di pausa che sembrava aver portato una ventata di fresco, gli Italiani sono tornati a soffrire le alte temperature a causa dell’Anticiclone nordafricano. La quarta ondata di calore già iniziata in questi giorni è rimasta quasi stabile, ma inizierà a ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 luglio 2022) Continua per glini l’estate rovente caratterizzata da temperature record, ora gli esperti rivelano qualeilpiùin assoluto. La morsa delquest’anno ha iniziato ad attanagliare l’già a partire da maggio e sembra proprio non voler dare pace. Un’estate rovente più del solito, che ha messo il nostro paese in ginocchio con gravissima siccità e continui incendi. Da Nord a Sud, in questa stagione nessuno è stato risparmiato. Foto PixabayDopo qualchedi pausa che sembrava aver portato una ventata di fresco, glini sono tornati a soffrire le alte temperature a causa dell’Anticiclone nordafricano. La quarta ondata di calore già iniziata in questi giorni è rimasta quasi stabile, ma inizierà a ...

