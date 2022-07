La drammatica estate dell'Europa che va a fuoco (Di lunedì 18 luglio 2022) Ridotti in cenere circa 346mila ettari di foreste e prati, la superficie della Valle d'Aosta. Triplicano gli incendi. Il caldo record provoca siccità e desertificazione Leggi su wired (Di lunedì 18 luglio 2022) Ridotti in cenere circa 346mila ettari di foreste e prati, la superficiea Valle d'Aosta. Triplicano gli incendi. Il caldo record provoca siccità e desertificazione

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : La drammatica estate dell'Europa che va a fuoco - Celli_Seba : Pazzesco. Questa è una estate drammatica per i danni del cambiamento climatico - HRG_CNR : RT @velcov451: Un fiume in piena dal ghiacciaio del #Rutor ?? estate 2022 drammatica per i #ghiacciai alpini @HRG_CNR @DIATI_poliTO @unibz_n… - velcov451 : Un fiume in piena dal ghiacciaio del #Rutor ?? estate 2022 drammatica per i #ghiacciai alpini @HRG_CNR @DIATI_poliTO… - SenatoreF : @BarbaraSacchini @GiorgiaMeloni E #monti è.arrivato -