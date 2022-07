La crisi vista dagli altri (Di lunedì 18 luglio 2022) Le Monde, El País, Financial Times, Politico: per la stampa europea Mario Draghi è sinonimo di autorevolezza e affidabilità negli scenari internazionali. Ma le vicende italiane suggeriscono anche altri fantaparallelismi. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Le Monde, El País, Financial Times, Politico: per la stampa europea Mario Draghi è sinonimo di autorevolezza e affidabilità negli scenari internazionali. Ma le vicende italiane suggeriscono anchefantaparallelismi. Leggi

lorepregliasco : Un punto di vista curioso. Provocare una crisi di governo e far finta che la crisi sia colpa di qualcun altro. - AnnaAscani : Fa bene @EnricoLetta a chiedere responsabilità. Ieri c’è stata una svolta sull’agenda sociale e sono stati presi im… - TexTexgordon2 : RT @PossibileIt: La #crisidigoverno non ci faccia perdere di vista la #crisiclimatica. O la crisi idrica in cui si trovano molte regioni it… - Fata_Turch : RT @PaoloBorg: Attenzione: il 21 luglio i 19 governatori dell'area Euro devono approvare lo scudo per i paesi più esposti con debito a aume… - paolagri2 : RT @PaoloBorg: Attenzione: il 21 luglio i 19 governatori dell'area Euro devono approvare lo scudo per i paesi più esposti con debito a aume… -