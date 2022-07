La Città di Formia premia le Eccellenze dello sport (Di lunedì 18 luglio 2022) Formia – A due passi dal mare nello scenario suggestivo della Pineta di Vindicio l’Amministrazione comunale ha reso omaggio alle Eccellenze dello sport della Città di Formia. L’evento presentato da Renato Lombardi, presidente della Pro Loco cittadina, ha coinvolto tantissimi atleti e allenatori che si sono particolarmente distinti quest’anno nella stagione sportiva. Ospiti d’onore i fratelli pallavolisti Salvatore e Luca Rossini, rispettivamente libero del Modena (Serie A1) e assistente tecnico-preparatore atletico della Nazionale femminile bulgara, che si sono intervallati, nella consegna dei premi, con gli assessori Eleonora Zangrillo (sport), Giovanni Valerio (Turismo) e Fabio Papa (Cultura) e i consiglieri Marco Bianchini, Stefano Ciccolella e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022)– A due passi dal mare nello scenario suggestivo della Pineta di Vindicio l’Amministrazione comunale ha reso omaggio alledelladi. L’evento presentato da Renato Lombardi, presidente della Pro Loco cittadina, ha coinvolto tantissimi atleti e allenatori che si sono particolarmente distinti quest’anno nella stagioneiva. Ospiti d’onore i fratelli pallavolisti Salvatore e Luca Rossini, rispettivamente libero del Modena (Serie A1) e assistente tecnico-preparatore atletico della Nazionale femminile bulgara, che si sono intervallati, nella consegna dei premi, con gli assessori Eleonora Zangrillo (), Giovanni Valerio (Turismo) e Fabio Papa (Cultura) e i consiglieri Marco Bianchini, Stefano Ciccolella e ...

