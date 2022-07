Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas: “Ce l’abbiamo fatta” (Di lunedì 18 luglio 2022) Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck. La pop star ha reso nota la notizia del matrimonio a sorpresa postando sul suo sito ufficiale foto e video del momento in cui ha coronato il suo sogno d’amore con il divo di Hollywood. “Ce l’abbiamo fatta”, racconta J Lo ai suoi fan. “L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni”. La mattina dopo le nozze, la pop star ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto tra le lenzuola, appena sveglia, mentre mostra fiera la sua fede nunziale al dito. I Bennifer sono davvero tornati e questa volta sono marito e moglie “Era esattamente quello che volevamo”, spiega la pop star tramite la sua newsletter ufficiale. “Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)ha sposato Ben. La pop star ha reso nota la notizia del matrimonio a sorpresa postando sul suo sito ufficiale foto e video del momento in cui ha coronato il suo sogno d’amore con il divo di Hollywood. “Ce”, racconta J Lo ai suoi fan. “L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni”. La mattina dopo le nozze, la pop star ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto tra le lenzuola, appena sveglia, mentre mostra fiera la sua fede nunziale al dito. I Benniferdavvero tornati e questa voltamarito e moglie “Era esattamente quello che volevamo”, spiega la pop star tramite la sua newsletter ufficiale. “Ieri sera siamo volati a Las, abbiamo fatto ...

