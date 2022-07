Il record mondiale di Paola Egonu | schiacciata a 112 | 7 km h È la più veloce di sempre nella pallavolo femminile

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le azzurre del volley non festeggiano solo il trionfo alla Nations League contro il Brasile, ma anche ildi. La schiacciatrice infatti, è stata premiata come Mvp e miglior opposta della competizione: uno dei suoi colpi, nel corso del primo set della finale, ha toccato i 112,7 km all’ora. Si tratta dellapiùstoria della. A detenere ilprima di lei era la giocatrice serba Tijana Boskovic. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

