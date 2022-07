Il caso della commessa di Bottega Veneta che non vende al cliente russo, protesta social dei filoputiniani: parte il boicottaggio – Il video (Di lunedì 18 luglio 2022) Una commessa di una filiale fiorentina del brand italiano di lusso Bottega Veneta è finita nel mirino della rete filorussa sui social, dove da più parti viene accusata di razzismo. Il caso è scoppiato dopo che è diventato virale un video diffuso ieri, 17 luglio, e girato all’interno del negozio da un cliente russo. A questo la commessa spiega di non poter vendere alcun prodotto, in base alla policy che già diversi marchi hanno adottato, come racconta il sito di settore La Conceria. Nel video, la dipendente di Bottega Veneta, ripresa senza il suo consenso (nei primi secondi chiede di non essere inquadrata, ma di registrare solo la sua voce), ribadisce ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Unadi una filiale fiorentina del brand italiano di lussoè finita nel mirinorete filorussa sui, dove da più parti viene accusata di razzismo. Ilè scoppiato dopo che è diventato virale undiffuso ieri, 17 luglio, e girato all’interno del negozio da un. A questo laspiega di non poterre alcun prodotto, in base alla policy che già diversi marchi hanno adottato, come racconta il sito di settore La Conceria. Nel, la dipendente di, ripresa senza il suo consenso (nei primi secondi chiede di non essere inquadrata, ma di registrare solo la sua voce), ribadisce ...

